Erdogan richtet scharfe Warnung an deutschen Außenminister

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Deutschlands Außenminister Sigmar Gabriel in einer scharfen persönlichen Attacke vor weiterer Kritik an der Türkei gewarnt. "Er kennt keine Grenzen", kritisierte Erdogan am Samstag in einer im Fernsehen übertragenen Rede mit Blick auf Gabriel.

An die Adresse des deutschen Ministers fügte Erdogan hinzu: "Wer sind Sie, dass Sie mit dem Präsidenten der Türkei reden? Beachten Sie Ihre Grenzen!" Des weiteren kritisierte der türkische Präsident, dass Gabriel versuche, "uns eine Lektion zu erteilen". Wiederum an den deutschen Außenminister gerichtet fügte Erdogan hinzu: "Wie lange sind Sie eigentlich in der Politik? Wie alt sind Sie?"

Mit seiner Kritik reagierte Erdogan offenbar darauf, dass sich Gabriel - wie andere deutsche Politiker auch - jede Einmischung des türkischen Präsidenten in den deutschen Wahlkampf verbeten hatte. Erdogan hatte türkischstämmige Wähler in Deutschland zuvor aufgefordert, bei der deutschen Bundestagswahl im September nicht CDU, SPD oder Grüne zu wählen.

Schulz kritisiert Erdogan

Deutschlands Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die auf Betreiben der Türkei erfolgte Festnahme des Kölner Schriftstellers Dogan Akhanli als "ungeheuerlichen Vorgang" verurteilt. "Das Verhalten von Präsident (Recep Tayyip) Erdogan trägt inzwischen paranoide Züge", sagte der SPD-Chef der "Bild am Sonntag".

"Es muss mit aller Vehemenz darauf gedrungen werden, dass Herr Akhanli nicht in die Türkei ausgeliefert wird und stattdessen schnellstmöglich freigelassen wird." Es sei schon ein Skandal, wenn Erdogan in der Türkei unschuldige Menschenrechtsaktivisten und Journalisten verhaften lasse, sagte Schulz. "Wenn er dies nun auch außerhalb des Territoriums der Türkei versucht, müssen wir uns als Europäer dem entschlossen entgegenstellen und sagen: So nicht!"

Aus Sicht des deutschen Grünen-Chefs Cem Özdemir muss die EU ihre polizeiliche Zusammenarbeit mit der Türkei auf den Prüfstand stellen. "Es gilt jetzt, jeden Hinweis, der vom Erdogan-Regime kommt, genauestens zu prüfen, denn offensichtlich arbeitet die türkische Justiz nicht nach rechtsstaatlichen Prinzipien", sagte Özdemir dem "Tagesspiegel".

Der türkischstämmige Kölner Schriftsteller war am Samstag war im Urlaub im Spanien auf Betreiben der Türkei festgenommen worden. Von 1985 bis 1987 war er in Istanbul in einem Militärgefängnis inhaftiert und wurde 1991 als politischer Flüchtling in Deutschland anerkannt, wo er seitdem lebt. Akhanli hat nur die deutsche Staatsbürgerschaft. "Gegner des türkischen Regimes dürfen in Europa künftig nicht ungeprüft als Kriminelle verhaftet werden", sagte Özdemir.