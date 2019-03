Bürgermeisterwahl: Erdogan-Partei in Ankara hinten

Die Bürgermeisterkandidaten der in der Türkei regierenden islamisch-konservativen AK-Partei von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan liegen bei den kommunalen Wahlen in der Metropole Istanbul in Führung. In der Hauptstadt Ankara überholte der wichtigste Oppositionskandidat den AK-Kandidaten und früheren türkischen Premier Binali Yildirim.