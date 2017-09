Erdogan lobt Merkel: Keine direkte Kritik an der Türkei

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat Bundeskanzlerin Angela Merkel wegen eines Verzichts auf Kritik an seinem Land gelobt. "Ich bin recht zuversichtlich, dass sich die Beziehungen verbessern werden", sagte Erdogan am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters in New York, wo er sich zur UN-Vollversammlung aufhielt.

Er warf "einigen Leuten" vor, aus politischen Erwägungen heraus "eine falsche Einstellung gegenüber der Türkei einzunehmen in dem Glauben, dass es ihnen Stimmen bringen wird". Während der jüngsten Spannungen habe Merkel "eine bedeutendere Politik" verfolgt, "in dem sie darauf verzichtete, die Türkei direkt anzugreifen".

Merkel signalisiert Bereitschaft, Druck zu erhöhen

Merkel hatte Stunden zuvor den Kurs Erdogans kritisiert. Dem MDR sagte sie: "Die Türkei entfernt sich von dem, was wir als Rechtsstaat verstehen." Sie signalisierte zudem die Bereitschaft, den wirtschaftlichen Druck auf die Türkei zu erhöhen.

Die Beziehungen zwischen der Türkei und Deutschland sind nach einer Reihe von Vorfällen gespannt. Die Regierung in Ankara wirft der Bundesregierung vor, nicht genug gegen die verbotene Kurdenpartei PKK zu unternehmen. Umgekehrt fordert die Bundesregierung unter anderem von der Türkei, inhaftierte deutsche Staatsbürger unverzüglich freizulassen.