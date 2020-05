Eklat wegen Falklandinseln bei EU-Lateinamerika-Gipfel

Die Inseln befinden sich seit 1833 unter britischer Kontrolle. 2013 hatten sich die etwa 3000 Bewohner in einer Volksabstimmung mit überwältigender Mehrheit für einen Verbleib bei Großbritannien ausgesprochen. Argentinien erkennt das Referendum aber nicht an. Angesichts der Entdeckung großer Ölvorkommen vor den Inseln hatten sich die Spannungen zwischen beiden Staaten in den vergangenen Jahren wieder verschärft. Im März bekundete die britische Regierung ihre Absicht, wegen einer "sehr konkreten Bedrohung" durch Argentinien ihr Militäraufgebot vor den Falklandinseln zu verstärken.