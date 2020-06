Einwanderer in Irland: "Bin jung, will etwas erreichen"

Nach zwei Stunden in der Warteschlange vor einem Lebensmittelgeschäft in ihrer Heimatstadt Caracas beschloss Jessica Mavare auszuwandern. "Ich dachte mir, ich habe einen Uni-Abschluss, ich bin jung, ich will etwas erreichen. In Venezuela habe ich keine Zukunft." Sie erwog, in die USA zu gehen. Doch dafür waren die Visa-Vorgaben zu streng. In Europa gab es nur ein Land, das ihr problemlos eine Arbeitsgenehmigung erteilte: Irland.