Eine Mission, die nur Angela Merkel kann

Die innigsten Freunde sind sie nicht – Angela Merkel und Barack Obama. Doch keinem europäischen Staats- oder Regierungschef vertraut der US-Präsident mehr als der deutschen Kanzlerin. Und niemandem traut er mehr zu, die Krise in der Ostukraine vielleicht doch noch zu entschärfen, ehe die Lage in einen offenen Krieg mit Russland zu münden droht.

90 Minuten saß Merkel gestern mit dem mächtigsten Mann der Welt in dessen Büro, dem „Oval Office“, zusammen. Eineinhalb Stunden, in denen die Krisenmanagerin Merkel den US-Präsidenten vor allem in einem überzeugen wollte: keine amerikanischen Lieferungen schwerer Waffen an die Ukraine. Auch dann nicht, wenn der geplante Vierergipfel Merkel/ Hollande/Putin/Poroschenko am Mittwoch in Minsk scheitern oder erst gar nicht stattfinden sollte.

Merkel und Obama dutzten einander demonstrativ bei der gemeinsamen Pressekonferenz. Und sie betonen die Einheit ihrer Positionen. Die Unterschiede liegen im Detail.

Bei der gemeinsamen Pressekonferenz Merkels und Obamas betonte Obama denn auch, dass er eine diplomatische Lösung anstrebe, dass er aber auch andere Optionen prüfen ließe – und eine dieser Optionen sei die Lieferung tödlicher Waffen an die Ukraine. Eine Entscheidung habe er nicht getroffen, so Obama. Worin sich Merkel und Obama durchwegs einig waren, ist der Umstand, dass Russland internationales Recht durch die Annektion der Krim und die Unterstützung der Separatisten in der Ostukraine gebrochen habe – und, dass eine diplomatische Lösung der Krise absolute Priorität habe. Obama betonte demonstrativ seine Unterstützung Merkels bei ihren diplomatischen Bemühungen.

Merkel verwies auf das Prinzip der territorialen Integrität, dass die europäischen Staaten unter keinen Umständen aufgeben dürften. „Wenn wir dieses Prinzip aufgeben, wird es uns nicht gelingen, Friede auf dem Kontinent aufrecht zu erhalten“, sagte Merkel. Russland, so Merkel, habe mit diesem Prinzip gebrochen. Es besteht also Einigkeit was Sanktionen angeht (beide drohten mit einer Verschärfung) – aber sollten die Verhandlungen in Minsk scheitern, gibt es wenig Einigkeit, was danach geschehen soll.

Denn anders als in Westeuropa tönt es in Washington quer durch alle Parteien: „Die Ukraine muss das Recht haben, sich selbst zu verteidigen.“ Republikanische Abgeordnete drängen sogar offen: Die USA müssen die ukrainische Armee aufrüsten.

Aber Merkel hat einen, wenn auch sehr kleinen Trumpf: Im Gegensatz zu Obama hat sie einen Draht zu Putin. Ihre Geduld, ihr eisenharter Verhandlungswille und ihre unaufgeregte Sachkompetenz machen sie für Putin ebenso zur Ansprechpartnerin wie ihr Beharren auf eine Verhandlungslösung.