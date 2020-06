Eindringliche Spar-Appelle der EU-Partner

Nicht nur in Deutschland, auch in anderen Staaten der EU und der Eurozone werden die Botschaften an die Griechen immer deutlicher: Jetzt sei es an der Zeit, dass Griechenland die Sparauflagen umsetzt, ist der Tenor.

Am deutlichsten sprach dies der Europa-Parlamentspräsident Martin Schulz an: "Samaras muss jetzt liefern", erklärte der wortgewaltige Sozialdemokrat. Schulz fordert Griechenland eindringlich zur Fortsetzung des harten Kürzungs- und Privatisierungsprogramms auf. Eine Botschaft, die sich unter Europa-Parlamentariern trotz Sommerpause immer mehr durchgesetzt hat.

Auch der sozialdemokratische Fraktionschef im Europa-Parlament, SPÖ-Abgeordneter Hannes Swoboda, hatte kürzlich eine "klare und längerfristige Strategie von strukturellen Reformen" in Griechenland gefordert. Von der EU geforderte Sparmaßnahmen seien nur eine Seite des Reformprozesses, viel entscheidender seien in Griechenland "grundlegende Reformen des Steuersystems, die eine nachhaltige Finanzierung der öffentlichen Ausgaben ermöglichen".

Dass es in Athen keine Alternative zum Sparen gibt, unterstrich am Freitag auch der slowakische Wirtschaftsminister Tomas Malatinski. Bei einem Besuch des deutschen Vizekanzlers Philip Rösler ( FDP) in Bratislava erklärte er: "Einmal aufgestellte Regeln müssen eingehalten werden." Und der slowakische Minister setzte nach: "Es wird wohl notwendig werden, dass sich die EU eine Strategie für den Euro-Austritt überlegt, wenn ein Land die Regeln nicht einhält."