Mehrere hochrangige Mitarbeiter des Weißen Hauses sollen einem Medienbericht zufolge auf einen E-Mail-Betrüger hereingefallen sein. Der Unbekannte, der sich auf Twitter selbst "E-Mail-Witzbold" nennt, täuschte vor, zum engen Zirkel von US-Präsident Donald Trump zu gehören, wie der Sender CNN berichtete.

Trumps Ex-Kommunikationschef Anthony Scaramucci etwa ließ sich den Angaben nach von dem Betrüger täuschen, der sich als Reince Priebus ausgab - mittlerweile Ex-Stabschef von Trump.

Nach Priebus' Abgang schrieb der gefälschte Priebus: "Ich hatte mir selbst versprochen, dass meine Hände sauber bleiben." Aber nach einem Scaramucci-Tweet hätte er dieses Mail einfach schreiben müssen: "Dieser Tweet war so überheblich, sogar für dich. Zu keinem Zeitpunkt hast du nur annähernd Klasse gezeigt. ... Ich erwarte keine Antwort."

Scaramucci schrieb daraufhin an den vermeintlichen Priebus: "Du weißt, was du getan hast. Wir alle wissen es. Sogar heute. Aber sei versichert, wir waren vorbereitet. Ein Mann würde sich entschuldigen."

Fake-Priebus schrieb zurück: "Ich kann nicht glauben, dass du meine Moral in Zweifel ziehst! Der sogenannte 'Mooch', der nicht einmal seine erste Woche im Weißen Haus hinkriegt, ohne ein Trümmerfeld zu hinterlassen. Ich habe mich für nichts zu entschuldigen."

Der tatsächliche Scaramucci antwortete noch einmal: "Lies Shakespeare, im Speziellen Othello. Dort gehörst du hin. Meiner Familie geht es übrigens gut und sie gedeiht. Ich weiß, was du getan hast. Keine Antworten mehr von mir."

Der "Email-Prankster" veröffentlicht seine erfolgreichen Scherze unter dem Twitter-Account @SINON_REBORN.

I think what I said to @Scaramucci when I was playing the part of @Reince was actually quite an accurate summary of his behaviour pic.twitter.com/9dPyNwYvUX