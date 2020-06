Duell zwischen Romney und Bush kündigt sich an

Noch scheint der Wahlkampf für die US-Präsidentschaftswahl im November 2016 weit entfernt, doch im Lager der Republikaner kündigt sich bereits das erste heftige Gerangel um die Kandidatur an.

Vor einigen Wochen – und damit eigentlich viel zu früh – war Jeb Bush, Ex-Gouverneur von Florida und jüngerer Bruder des Ex-Präsidenten George W., vorgeprescht und hatte seine Bewerbung um die republikanische Präsidentschaftskandidatur öffentlich gemacht.

Jetzt zieht ein weiterer nicht ganz unbekannter politischer Veteran nach: Mitt Romney. 2008 bei den republikanischen Vorwahlen an John McCain, 2012 beim Rennen ums Weiße Haus an Barack Obama gescheitert, hat noch nicht genug. Am Wochenende meinte der millionenschwere Investment-Manager, er ziehe es ernsthaft in Betracht, ein weiteres Mal zu kandidieren.

Beide Bewerber zählen zum liberalen Flügel der Republikaner und haben ähnliche Gruppen und Finanziers hinter sich.