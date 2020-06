Drei Amokläufer erschüttern Franzosen

Umgangsprachlich würde man die drei Männer, die in den letzten drei Tagen in der französischen Provinz Panik gesät haben, als Irre bezeichnen. Aber da zumindest in zwei Fällen ihre Attacken vom Ruf „Allahu Akbar“ (Gott ist groß) begleitet wurden, liegt der Zusammenhang mit dschihadistischer Propaganda auf der Hand.

Am Montag-Abend war der Lenker eines kleinen Transportfahrzeugs mitten in die Besuchermenge des Weihnachtsmarkts in der westfranzösischen Stadt Nantes gefahren. Zehn Personen wurden verletzt, fünf davon schwer. Der Fahrer versuchte sich anschließend mit einem Messer selber zu töten.

Am Sonntag-Abend hatte ein Autofahrer in der Stadt Dijon Passanten, die von ihren Weihnachtseinkäufen heimkehrten, auf Gehsteigen überfahren. 13 Personen wurden verletzt. Der 40 jährige Amokfahrer Nasser Al Din, den die Polizei knapp darauf stellte, habe bei seiner Einvernahme als Motiv „Vergeltung für die palästinensischen Kinder“ angegeben, hieß es aus Beamtenkreisen. Aber die zuständige Staatsanwältin erklärte, es handle sich „nicht um einen Terror-Akt“, sondern „um ein psychiatrisches Problem“. Der Täter sei in 13 Jahren 157mal in die Psychiatrie eingewiesen worden. Vor seiner Amokfahrt hatte er eine Überdosis an Psycho-Pharmaka geschluckt.