Ärzte-Ja zu höherer Tabaksteuer, wenn zweckgewidmet

Und so missfällt dem größten heimischen Tabakunternehmen die aktuelle Debatte. "Die Tabaksteuer ist mit den jetzigen Regelungen am Limit. Eine weitere Erhöhung würde den Bogen der Marktverträglichkeit überspannen und die Konsumenten ins benachbarte Ausland treiben, wo die Zigaretten um einiges billiger sind als in Österreich", sagt JTI Austria-Kommunikationschef Ralf Lothert dem KURIER. "Damit hätten die politischen Intentionen den gegenteiligen Effekt – die Tabaksteuereinnahmen würden massiv einbrechen, anstatt wie geplant zu steigen." In Deutschland und Griechenland sei das passiert: "Dort führten überzogene Steuererhöhungen zu Hunderten Millionen Euro an Tabaksteuerausfällen pro Jahr."