EU antwortet auf Trumps Zölle: "Panzerfaust liegt auf dem Tisch"

Erster Schlag am 14. April

Die erste Gegenmaßnahme der EU steht auf jeden Fall bereits fest. Am 14. April kommt ein erstes Paket von Zöllen, fix sind die auf Stahl und Aluminium, in der Höhe von 25 Prozent, also genau wie die der USA.

Dabei will man aber auch Produkte aus Aluminium, oder Stahl ins Visier nehmen, die aus den USA kommen, etwa Fitness-Geräte, oder Angelausrüstung. Auch die immer wieder ins Spiel gebrachten Zölle gegen Harley-Davidson-Motorräder, Jeans, oder Whiskey könnten gleich am 14. April aktiviert werden.

"Keine Basis für Verhandlungen"

Vorerst aber will man rasch mit den USA verhandeln, wie man das ohnehin schon in den vergangenen Wochen gemacht hat. Allerdings mit sehr bescheidenem Erfolg. In den Unterlagen zu den jetzt verhängten US-Zöllen finden sich Begründungen, die mit Zöllen sehr wenig zu tun haben: Das reicht von den EU-Standards für Konsumentenschutz, etwa bei Lebensmitteln, bis zur Mehrwertsteuer auf Produkte in der EU.

Konkret heißt das etwa, das hormonbehandeltes Fleisch aus den USA in der EU nicht auf den Markt kommt, ebenso wie andere gentechnisch manipulierte Produkte der US-Landwirtschaft. Es sei "völlig ausgeschlossen", dass die EU ihre Gesetze ändere, betont man in Brüssel. Die US-Haltung in diesen Fragen, sei daher allerdings keine "Basis für Verhandlungen".

"Schwierig zu wissen, was sie wollen"

Entsprechend schwierig waren die Gespräche mit Washington schon in den vergangenen Wochen, wie Lange der bei vielen Runden dabei war, deutlich macht. Die Entscheidungen würden alleine bei Trump und bei Peter Navarro, seinem engsten Berater in Handelsfragen, liegen.

Mit anderen Vertretern der Trump-Regierung, die zumindest offiziell in diesen Fragen etwas zu sagen hätten, sei es schwierig überhaupt ins Gespräch zu kommen. Ebenso schwierig sei es, "überhaupt zu wissen, was die USA eigentlich wollen".

Man habe von EU-Seite durchaus einiges angeboten: EU-Waffenkäufe in den USA, Europäische Investitionen in den USA, Absenken von bereits vorhandenen EU-Importzöllen, etwa auf US-Autos. Washington aber habe vorerst alles abgelehnt.