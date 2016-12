Donald Trump setzt US-Rüstungskonzern Lockheed Martin unter Druck

Der künftige US-Präsident Donald Trump setzt den Rüstungskonzern Lockheed Martin wegen der Kosten für das Kampfflugzeug F-35 unter Druck. Da das F-35-Programm immer teurer werde, habe er Boeing gebeten, ein Preisangebot für das ältere Modell F-18 "Super Hornet" zu unterbreiten, teilte Trump am Donnerstag per Twitter mit.

Based on the tremendous cost and cost overruns of the Lockheed Martin F-35, I have asked Boeing to price-out a comparable F-18 Super Hornet!