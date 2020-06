Wiederwahl Assads: "Parodie auf Demokratie"

Seit mehr als vier Jahrzehnten liegt die ganze Macht über Syrien in den Händen der Familie Assad. Und das soll auch zumindest in nächster Zukunft so bleiben, wenn es nach den Vorstellungen von Präsident Bashar al-Assad geht. Zwei Pseudo-Wahlen nach dem Tod seines Diktator-Vaters hat Assad bereits hinter sich. Ein drittes Mal will er sich nun am 3. Juni für weitere sieben Jahre wählen lassen.

Für UNO, USA und die EU ist diese Ankündigung des syrischen Machthabers inmitten des tobenden Bürgerkrieges vollkommen inakzeptabel. Sowohl Washington als auch Brüssel sehen in dem zwangsverordneten Urnengang eine " Parodie auf die Demokratie".

Denn Chancen auf das Präsidentenamt hat ohnehin nur einer – Assad. Kandidieren dürfen laut neuem Wahlgesetz nur Syrer, die in den vergangenen zehn Jahren ununterbrochen im Land gelebt haben. Damit aber scheiden automatisch alle ernst zu nehmenden politischen Gegner oder Oppositionellen aus, zumal nahezu alle von ihnen während der vergangenen drei Kriegsjahre fliehen mussten.