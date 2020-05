Die Schlacht um den EU-Rabatt

Der Erhalt des Rabatts ist oberstes Verhandlungsziel der Regierung. Besonders vehement verlangt die ÖVP diesen Zuschuss. EU-Kommissar Johannes Hahn, zuständig für Regionalpolitik, vertritt in Brüssel aber eine völlig konträre Linie zu seiner Partei. Für Österreich sei es „ein volkswirtschaftlicher Vorteil“, wie er dem KURIER sagt, auf den Rabatt zu verzichten. Seine Begründung: Wenn Österreich weiterhin einen Rabatt will, dann verlangen auch andere Nettozahler, wie Dänemark, Italien und Frankreich einen Rabatt. Diese Forderungen würden die Summe der Rabatte in die Höhe schnellen lassen, die dann wieder von alle n 27 bzw. 28 Mitgliedsländern ( am 1. Juli 2013 tritt Kroatien der EU bei )

gegenfinanziert werden müssen.

Nach Berechnungen der Kommission würden diese zusätzlichen Rabatte rund 20 Milliarden Euro pro Jahr kosten, auf Österreich würden rund 460 Millionen Euro entfallen, mehr als das Doppelte, was die Regierung bisher pro Jahr bekommt. „Diese Kosten würde insbesondere auch ein Nettozahler wie Österreich mittragen müssen. Man kann davon ausgehen, dass Österreich sich seinen Rabatt mit deutlicheren Mehrkosten erkaufen würde“, erklärt der Kommissar.