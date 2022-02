Die Reinkarnation der UdSSR: Wie "Simpsons" den Krieg voraussagten

"Homer geht zur Marine" (Original: "Simpson Tide") lautet der Name der 19. Folge der neunten Staffel der "Simpsons". Darin zieht es das Oberhaupt der kultigen Familie aus Springfield, nachdem er im Atomkraftwerk gefeuert worden war, zur Marine. Während einer Übung gerät Homer mit seinem U-Boot in die Hoheitsgewässer von Russland und löst so einen diplomatischen Konflikt auf höchster Ebene aus. Diese Folge wurde am 29. März 1998 erstmals ausgestrahlt.

Heute sind einige Szenen daraus aktueller denn je. Aufgrund der bereits erwähnten von Homer ausgelösten Krise wird eine UN-Versammlung einberufen, in der sich der Vertreter Russlands vermeintlich verspricht und erklärt, die UdSSR habe Homer Aysl gewährt. Darauf fragt der verwirrte Amerikaner: "Die UdSSR? Aber, ihr habt euch doch aufgelöst?!" Mit einem höhnischen Lachen erwidert der mit "Das haben wir euch nur vorgemacht" und wendet das vor ihm stehende Schild von "Russland" auf "UdSSR". Anschließend ist ein Karnevalszug in Moskau zu sehen, der sich in eine Militärparade verwandelt, die Soldaten marschieren ein, in Berlin wächst aus dem Erdboden eine neue Mauer hervor.