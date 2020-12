Die Gründung Ugandas in Unterolberndorf

Weder über den Grund des Aufenthalts in ihrem Gasthof, noch über das, was die sieben Herren so in ihrem Hinterzimmer treiben, kann sich Wirtin Magister in diesen Tagen einen Reim machen. Auf dem Gästeblatt, das jeder Hotelgast in Niederösterreich ausfüllen muss, geben die Ugander „Afrika-Seminar“ als Grund ihrer Reise an und so denkt sich Wirtin Magister, dass die sieben Missionare seien. „Aber eigentlich habe ich mir dabei gar nichts gedacht.“ erzählt lachend die Wirtin heute.

Der Gemeindearzt erinnert sich

In Unterolberndorf leben etwas mehr als 720 Menschen. Die meisten von ihnen pendeln zum Arbeiten in die etwa 40 Autominuten entfernte Bundeshauptstadt. Doch deswegen ist die kleine Gemeinde kein verschlafenes, ruhiges Wohndorf. Neben den obligatorischen Feuerwehr- und Fußballvereinen sorgen mehr als zehn Kultur- und Sozialvereine für ein munteres Treiben in dem Weinviertler Ort. Die beiden großen Kellergassen samt ihren Heurigen ziehen Tagestouristen aus Wien und der Umgebung an. Kultureller und sozialer Höhepunkt ist die große Pferde- und Tiersegnung, die alljährlich am 6. November, dem Tag des Unterolberndorfer Kirchheiligen Sankt Leonhard, stattfindet. Auch wenn es nur noch drei Bauern in der Gemeinde gibt.

Irgendwer ist also immer unterwegs in den Gassen und auf den Plätzen von Unterolberndorf. Und so verwundert es kaum, dass der Aufenthalt der sieben Ugander, auch wenn sie das Gasthaus kaum verließen, von der Bevölkerung registriert wurde. Roman Kellnreitner ist pensionierter Gemeindearzt. Seine Ordination war direkt am Hauptplatz, also nur wenige Schritte vom Gasthaus Zum grünen Jäger entfernt. Als langjähriger Gemeindearzt kennt er vermutlich jeden Unterolberndorfer und jede Unterolberndorferin persönlich. „Natürlich sind die Gäste aus Uganda aufgefallen. Beispielsweise wurden sie beim Einkaufen in der Greißlerei gesehen. Aber was die Männer hier in Unterolberndorf tatsächlich gemacht haben, hat keiner geahnt.“ erinnert sich Kellnreitner. Es gäbe, weiß der Pensionist, kein einziges Foto von den fremdländischen Gästen aus dieser Zeit. Mit dem Wissen von heute kann sich der agile Pensionist diesen Umstand natürlich erklären.