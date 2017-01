Auf Betreiben von Staatschef Recep Tayyip Erdogan will die türkische Regierungspartei AKP ein Präsidialsystem in der Türkei einführen. Zunächst muss das Parlament in Ankara über die geplante Verfassungsänderung abstimmen, die den Präsidenten deutlich stärken und das Parlament schwächen würde.

Kommt die notwendige Dreifünftel-Mehrheit in der Nationalversammlung zustande, folgt am ersten Sonntag nach Ablauf von 60 Tagen nach der Abstimmung ein Referendum. Die wichtigsten Änderungen aus dem Entwurf der Verfassungskommission: