Wahlen in Sizilien als Bühne für Berlusconi

Polternd rührte Komiker Beppe Grillo für seinen Cinque Stelle-Kandidaten Cancelleri die Wahltrommel. Bei der Abschlusskundgebung auf der Piazza Verdi in Palermo machte Grillo in gewohnter Manier alle politischen Gegner herunter - ohne jedoch konkrete Lösungen anzubieten. Der Fünf Sterne-Slogan lautet: "Ihr Sizilianer habt die Wahl zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Hoffnung und einer gescheiterten Politik."Weitere Kandidaten sind der Rektor der Universität Palermo, Fabrizio Micari, als Vertreter der Demokratischen Partei (PD). Ex-Premier Renzi ließ sich aber angesichts des drohenden Wahldebakels in Sizilien lieber nicht blicken. Parteiintern wird derzeit diskutiert, ob Renzi der geeignete Spitzenkandidat bei den nächsten Wahlen ist. Sizilien kämpft seit Jahrzehnten mit Problemen. Die Arbeitslosigkeit unter jungen Leuten liegt auf einem neuen Rekordhoch. Die Hälfte aller Familien gilt als armutsgefährdet. Wie schon in den 1960-er Jahren sind Sizilianer in Scharen gezwungen, auf der Suche nach Jobs in den Norden umzuziehen.

Mit Elan zur Veränderung trat 2012 der Antimafia-Kämpfer Rosario Crocetta für die PD an. Doch auch er scheiterte daran, illegale Wirtschaft und Mafiaverstrickungen in der öffentlichen Verwaltung auszumerzen.