Die Ehefrau des Orlando-Attentäters Omar Mateen wurde am Montag in den USA verhaftet. Noor Salman sei in einem Vorort von San Francisco vom FBI festgenommen worden, berichtet die Washington Post. Mateen, ein US-Bürger und Sohn afghanischer Einwanderer, hatte im Juni vergangenen Jahres im Schwulen-Club "Pulse" mit einem Sturmgewehr und einer Handfeuerwaffe um sich geschossen und Geiseln genommen (mehr dazu hier). 50 Menschen wurden getötet, darunter auch der Schütze in einem Schusswechsel mit der Polizei. Die Extremisten-Organisation "Islamischer Staat" hat den Anschlag für sich reklamiert. Foto: AP

Seit Juni 2016 konzentrierten sich die Ermittlungen zur Schießerei in Orlando zunehmend auf die Frau von Mateen. Diese hat während des Anschlags mit ihrem Mann per SMS kommuniziert. Am Tag nach dem Anschlag versuchte sie Mateen telefonisch zu erreichen. Aber er schrieb ihr nur die Nachricht, ob sie gesehen hätte, was in Orlando passiert ist. Als sie darauf antwortet, kam nochmals eine Nachricht von ihm: "I love you babe." Das sei ihr letzter Kontakt mit ihm gewesen, erzählte sie der New York Times

Die 30-Jährige bestritt die Behauptungen, sie hätte vom Plan ihres Ehemanns gewusst. Er hätte sie geschlagen und sein Leben sehr geheim gehalten, sagte Salman.