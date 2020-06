Demo: Die Barriere der muslimischen Vorstadt

Unter den Demonstranten befanden sich natürlich auch Personen aus muslimischen Familien, oft Atheisten, die, ein wenig widerwillig, als Parade-Muslime wirkten. Muslimische Würdenträger hatten ebenfalls mobilisiert.

Aber das "Volk" der Sozialbau-Siedlungen, in denen die meisten muslimischen Franko-Araber und Franko-Afrikaner leben, war kaum präsent. Vor allem in der jüngeren Generation, zwischen 16 und 25, die bei Schülerdemos mit Begeisterung mitzieht und die auf brave Würdenträger kaum und auf ihre Eltern nur gelegentlich hört, gab es eine kollektive Barriere gegen die Demo-Teilnahme.

In einigen Fällen kam es zu Parteinahmen für die Dschihadisten: Jugendliche provozierten Polizeistreifen mit dem Victory-Zeichen (auch in der Nähe des überfallenen jüdischen Supermarktes) und riefen den Beamten Drohungen zu ("Ihr kommt als nächstes dran"). Eine Stufe darunter war die Ablehnung einzelner Schüler der Schweigeminute in ihren Klassen. Dazu erklärten die einen, sie würden der Tatbeschreibung der "offiziellen Medien nicht glauben", hinter dem Anschlägen stünde "ein von Israel gesteuertes Komplott". Die anderen (und manchmal dieselben) meinten sinngemäß, "Charlie" habe sich diese "Strafe" selber eingebrockt.

Nur wenige gingen so weit, aber viele muslimische Jugendliche konnten die Mohammed-Karikaturen nicht verwinden. Diese hatten sie als eine gezielte Kränkung ihrer Gemeinschaft empfunden, weil sie sie in Verbindung mit allgemeiner Diskriminierung brachten, die sie etwa als Jobsuchende erleben. Und weil sie das Engagement von "Charlie" gegen Diskriminierung und die in dieser Zeitschrift übliche generelle Religionsverulkung nicht wahrnehmen konnten oder wollten. Dazu kommt die Klage, man würde mit zweierlei Maß messen, weil die Staatsführung sich bemüht (bisher vergeblich), den Auftritten des franko-afrikanischen Kabarettisten Dieudonné einen juristischen Riegel vorzuschieben. Der Vergleich hinkt freilich ganz gewaltig: Charlie Hebdo ist ein linkes Pazifistenblatt, das sich gegen jeden Rassismus erhebt, während Dieudonné den Holocaust leugnet und mit perfiden, gewaltschwangeren Andeutungen eine potenziell mörderische Hetze gegen Juden betreibt.