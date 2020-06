Die Ahnungslosen und die Empörten

Die Enthüllungen Edward Snowdens über seinen Ex-Arbeitgeber, den US-Geheimdienst NSA, empören nirgends so wie in Deutschland. Dafür gibt es drei Gründe: Es ist nach seiner Aussage das am stärksten überwachte Land nach seiner Heimat, Datenschutz hat hier einen höheren Stellenwert als woanders – und es ist Wahlkampf.

All das verleitet vor allem die Opposition und ihr nahe stehende Medien wie den das Snowden-Material in kleinen Häppchen verbreitenden Spiegel zu hoher Erregung. Die hält aber bekannten und geahnten Fakten nur schwer stand. Am Mittwoch befragte das geheimste parlamentarische Kontrollgremium die deutschen Geheimdienstchefs, ob sie die Aktivitäten der US-Freunde in Deutschland kannten. Zwischen Nichtwissen und Mitwissen entschieden sie sich, inklusive des Geheimdienstkoordinators der Regierung, Kanzleramtschef Ronald Pofalla, für Ersteres. Die Regierung widerspricht damit ausdrücklich der Opposition, sie sei williger Mitwisser des US-Treibens. Intern glaubte die das sogar den Geheimdienstchefs, die den NSA-Zugriff auf den weltgrößten Computer-Knoten in Frankfurt so ausschließen wie flächendeckende Überwachung des innerdeutschen Mailverkehrs.