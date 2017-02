Die Türkische Gemeinde in Deutschland hat vor einer Aufkündigung der Zusammenarbeit mit dem Islamverband Ditib gewarnt. "Ein Abbruch der Kontakte wäre kontraproduktiv", sagte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde, Gökay Sofuoglu, den Ruhr Nachrichten vom Donnerstag. Sofuoglu verwies darauf, dass die wegen einer Spitzelaffäre kritisierte Ditib "die einzige gemäßigte islamische Organisation in Deutschland" sei.

"Neben den von Ankara eingesetzten Imamen gibt es viele jüngere Türken der zweiten Generation, die im Ditib-Vorstand sitzen und sich für Reformen einsetzen", hob Sofuoglu hervor. "Eine pauschale Verurteilung und ein Abbruch der Zusammenarbeit würden die Reformbewegung zerstören."

Religionsgemeinschaft

Ditib müsse die Spitzelaffäre "lückenlos aufklären und klarmachen, dass sie sich als Religionsgemeinschaft und nicht als politische Organisation versteht", forderte der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde. "Durch ein Ende der Kooperation würden die Radikalen gestärkt."

Einzelne Ditib-Imame stehen im Verdacht, im Auftrag der türkischen Religionsbehörde Diaynet in Deutschland Informationen über Anhänger des in der Türkei als Staatsfeind eingestuften Predigers Fethullah Gülen gesammelt und darüber dem türkischen Generalkonsulat in Köln berichtet zu haben. Die Bundesanwaltschaft ließ im Zuge entsprechender Ermittlungen am Mittwoch die Wohnungen von vier islamischen Geistlichen in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz durchsuchen.

Regierung erhöht Druck

Unterdessen erhöhte die Regierung in Berlin den Druck auf den Islamverband. "Ditib muss die Ernsthaftigkeit der Vorwürfe endlich begreifen und darauf reagieren", mahnte die Integrationsbeauftragte Aydan Özoguz (SPD) in den "Ruhr Nachrichten". "Der Verband muss mit all seinen Möglichkeiten die Ermittlungen unterstützen, damit alle Vorwürfe schnell aufgeklärt werden können."

ATIB hierzulande im Visier

Auch in Österreich gibt es polizeiliche Ermittlungen, nachdem der Grün-Abgeordnete Peter Pilz Spionagevorwürfe gegen ATIB (Türkisch-Islamische Union) sowie gegen andere, mit dem türkischen Staat verbundene Einrichtungen und Organisationen in Österreich den Vorwurf erhoben hat, mutmaßliche politische Gegner von Präsident Recep Tayyip Erdogan in Österreich zu "bespitzeln".