Russischer Cyber-Angriff auf Bundestag vermutet

Seit drei Wochen sind in Deutschland Regierung und Bundestag vom tiefen Eindringen ausländischer Hacker in dessen Computersystem alarmiert. Obwohl noch vieles ungeklärt scheint, rechnet man mit sehr großem Schaden: Sogar am Freitag galt der Angriff als "noch nicht unter Kontrolle". Fachleute befürchten nicht nur die nötige Erneuerung der ganzen Bundestags-Software, sondern gar aller Computer für die 8500 Beschäftigten.

Innenminister Thomas de Maiziere ( CDU) mutmaßte: "Höchstwahrscheinlich ist ein ausländischer Geheimdienst dafür verantwortlich." Welcher, sagte er nicht.