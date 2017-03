In Düsseldorf wurde am Mittwochabend ein mutmaßlicher Kriegsverbrecher aus Syrien festgenommen worden. Das berichtet das deutsche Nachrichtenmagazin der SPIEGEL. Dem Asylwerber Abdalfatah H.-A. wir vorgeworfen, der Terrormiliz al-Nusra-Front angehört zu haben sowie an Verbrechen gegen die Menschlichkeit beteiligt gewesen zu sein. Er soll während eines Massakers im März 2013 in der Nähe des syrischen al-Tabka 36 Menschen getötet haben.

Laut SPIEGEL-Informationen nahmen Einsatzkräfte der Polizei in Hessen außerdem den Syrer Abdulrahman A.-A. fest, der zur selben Nusra-Einheit gehört haben soll. Ihm werden jedoch bislang keine Kriegsverbrechen angelastet.

Die al-Nusra-Front ist im Frühjahr 2013 mit großer Brutalität gegen gefangene Soldaten des syrischen Machthabers Bashar al-Assad vorgegangen. Auf einer Müllhalde an einer Ausfallstraße sollen sie nach dem Urteil eines Scharia-Gerichts zahlreiche Menschen auf bestialische Art und Weise umgebracht haben.