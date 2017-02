Deutschland: EU-Asylregeln im Krisenfall verschärfen

Im Innenministerium in Berlin gibt es einem Dokument zufolge Überlegungen, die EU-Vereinbarungen mit der Türkei als Blaupause zu nutzen und die Asylregeln im Krisenfall zu verschärfen. "Die EU-Türkei-Vereinbarung war die Wende im östlichen Mittelmeer 2016", heißt es in dem Arbeitspapier, dessen Existenz gegenüber Reuters am Dienstag von mehreren EU-Diplomaten bestätigt wurde.

Der Sprecher der EU-Vertretung Frankreichs in Brüssel widersprach anderslautenden Informationen, dass es sich um ein deutsch-französisches Papier handle und sich sein Land an dem Dokument beteiligt habe. Das Papier kann auf statewatch.org eingesehen werden.

Externe Zentren

Der deutsche Innenminister Thomas de Maiziere sprach sich bereits für einen Krisenmechanismus im Falle eines Massenzustroms aus, der auch sichere Orte außerhalb der EU umfasse. Dort solle entschieden werden, wer als Schutzbedürftiger nach Europa komme.

In dem Papier werden drei Aspekte hervorgehoben, die zu einem erheblichen Rückgang der Anzahl ankommender Migranten in Griechenland geführt haben. So würden Asylsuchende abgewiesen, ohne dass ihr Fall geprüft werde, um illegale Migration und das Schlepperwesen einzudämmen. Zugleich seien legale Wege für Schutzbedürftige geöffnet worden. Drittens werde durch finanzielle Unterstützung der EU die Unterbringung von Flüchtlingen im jeweiligen Partnerland verbessert. "Die EU-Türkei-Vereinbarung ist deshalb, ungeachtet der bestehenden Defizite bei der Umsetzung, eine Blaupause für die künftige europäische Asylpolitik, auch gegenüber anderen Nachbarstaaten."

Verschärfung

Außerdem wird eine Verschärfung der aktuell in Brüssel diskutierten Vorschläge zur Änderung des Asylsystems angeregt, falls es zu einem starken Anstieg der Migration Richtung Europa kommt. So soll die Grundlage im Krisenfall nur noch die Genfer Flüchtlingskonvention gelten und nicht ein höherer EU-Standard. Zudem sollen dann die Bedingungen abgesenkt werden können, unter denen die Abschiebung in einen Drittstaat oder in ein Transitland möglich ist.

Die Europa-Abgeordnete Ska Keller von den Grünen kritisierte, dass die deutsche Bundesregierung eine Komplettabschottung Europas plane, die sie bei US-Präsident Donald Trump kritisiere. "Massenabschiebungen sollen zur Regel werden. Das ist perfide und menschenunwürdig."