Deutschland: Die absurde Abstimmung der Grünen

Der Stimmzettel, mit dem die Parteimitglieder der Grünen in Deutschland ihre Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl 2017 wählen, sorgt derzeit für Verwunderung. Gestimmt werden darf natürlich ganz demokratisch. Jedes Parteimitglied hat zwei Stimmen. Jedoch ist der Stimmzettel ungültig, "wenn du eine Person zweimal oder zwei männliche Bewerber wählst." So weit, so liberal und gleichberechtigt - ein Kandidat muss laut Parteistatut eine Frau sein.

Das Kuriose an der Sache ist allerdings, dass es auf der weiblichen Seite genau eine Kandidatin gibt. Katrin Göring-Eckardt. Dank diesen Regeln ist es quasi jetzt schon fix, dass Göring-Eckardt im Herbst antritt - egal ob die etwa 61.000 Parteimitglieder zustimmen oder nicht.

Veröffentlicht wurde der kuriose Wahlzettel vom Mainzer Vorsitzenden der Jungen Union, Felix Leidecker, via Facebook mit dem Satz "Neuigkeiten aus Grünkorea" - eine Anspielung an die Diktatur in Nordkorea.

Was, wenn Göring-Eckardt nicht passt?

Wie welt.de berichtet, haben Parteimitglieder, denen die Kandidatin nicht passt, dennoch ein paar Möglichkeiten. Entweder Nicht-Ankreuzen und nur einen der drei männlichen Kandidaten wählen, oder mit "Nein" oder "Enthaltung" stimmen.