EU-"Internet-Berater" Guttenberg schweigt zu NSA

Seit Ausbruch der NSA-Affäre wird in der EU-Kommission viel über die Freiheit im Internet gesprochen, die Überwachung durch die amerikanischen Geheimdienste und die Frage, wie Europa darauf reagiert. Wäre das nicht ein Fall für Karl-Theodor zu Guttenberg? Immerhin ist der ehemalige deutsche Wirtschafts- und Verteidigungsminister seit 2011 Berater von Neelie Kroes, EU-Kommissarin für die Digitale Agenda. Er soll sie unterstützen, wenn es um die Freiheit im Internet geht und Kontakte mit den „wichtigen Playern“ knüpfen. Vorrangig in Amerika, wo er seit zwei Jahren lebt.

Hat Guttenberg also Kroes in der NSA-Causa beraten? „Nein“, lautet die knappe Antwort aus der Kommission. In Guttenbergs Büro erklärt man das so: Er berate die Kommissarin – nicht die Kommission. In Sachen NSA-Datensammlung sei er daher auch nicht aktiv tätig.