Deutscher Bundeswehr-Hubschrauber in Mali abgestürzt

Ein Hubschrauber der deutschen Bundeswehr ist nach UNO-Angaben in Mali abgestürzt. Über das Schicksal der beiden Besatzungsmitglieder des Kampfhubschraubers vom Typ Tiger gebe es keine Informationen, sagte am Mittwoch ein Sprecher des UNO-Einsatzes in Mali.

Der Hubschrauber und die Besatzungsmitglieder waren im Auftrag einer UNO-Friedensmission in Mali im Einsatz. Aufgabe des rund 15.000 Soldaten und Polizisten umfassenden UNO-Einsatzes MINUSMA ist die Überwachung des Friedensabkommens zwischen der Regierung und den Rebellen.

Foto: AP/Czarek Sokolowski