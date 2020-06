Deutsche Wut auf Griechen wächst

Österreichs Finanzminister Hans Jörg Schelling wird kommende Woche Post aus Frankreich erhalten, auf die man in Wien schon lange mit Spannung wartet. Frankreichs Finanzminister Michel Sapin, der am Donnerstag seinen Amtskollegen in Wien besucht hat, bestätigte gestern, grünes Licht für die bevorstehende Übergabe signalisiert zu haben.

Dabei handelt es sich um die Namen von Österreichern und österreichischen Betrieben, die auf einer Liste mit HSBC-Kunden in der Schweiz stehen. Einige davon dürften Schwarzgeld veranlagt haben. Insgesamt sollen sich auf der Liste für Wien hunderte Namen befinden.

Vor mehr als fünf Jahren hatte ein Mitarbeiter der HSBC-Bank Daten zu mehr als 100.000 Kunden den französischen Steuerbehörden übergeben. Die Auswertungen dieser Daten zeigten, dass Kunden des Schweizer HSBC-Ablegers in großem Stil in Steuerhinterziehung involviert waren. Auch Österreich hat um Übermittlung der Daten angesucht, musste aber warten, bis die französischen Behörden alle Informationen über ihre eigenen Staatsbürger durchgeprüft hatten.

Bewegung gibt es auch in der Frage der Finanztransaktionssteuer, die von elf Euro-Ländern eingeführt werden soll. Bis zum informellen Finanzministertreffen Ende April in Riga soll eine „entscheidungsfähige Grundlage“ vorliegen, kündigte Schelling gestern nach dem Treffen mit Sapin in Wien an. Paris und Wien hatten vor kurzem vorgeschlagen, in die umstrittene Börsensteuer möglichst viele Finanzprodukte einzubeziehen. Dafür aber sollen die Steuersätze jeweils gering sein.