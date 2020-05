Deutsche gewöhnen sich langsam an mehr Streiks

Die aktuelle Streikwelle will also mehr als nur eine fällige Anpassung. Ohnehin wies sogar der sich als links verstehende Spiegel nach, dass Kita-Erzieherinnen schon bisher deutlich höhere Gehälter haben als schwerere Berufe des öffentlichen Dienstes wie Polizei und Feuerwehr. Trotzdem zeigen die in den Medien wiederegebenen Äußerungen von Eltern bisher relativ viel Verständnis. Das gilt auch für die anderen Streiks, die heuer schon doppelt so viele Streiktage zusammenbrachten als im ganzen letzten Jahr.



Nur die Lokführer-Gewerkschaft GDL hat nach dem achten und längsten Streik der Vorwoche auch in Berlin kaum mehr Sympathien: Hier traf er nicht nur die Kunden der Deutschen Bahn, sondern auch die der von ihr betriebenen S-Bahn. Das Verständnis wird nun noch geringer mit dem nun bekannt gewordenen Brief von GDL-Chef Claus Veselsky an die offenbar überwiegend streikmüden Lokführer. Darin schließt er jeden Kompromiss bei seiner Kernforderung der Sparten-übergreifenden Vertretungsbefugnis kategorisch aus. Dagegen ist die neue Lage bei DHL, wo auch ohne Streik Sendungen oft ganze Wochen liegen bleiben, noch harmlos.