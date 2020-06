Maut-Klage: Stöger hält Kurs

Die Konfrontation mit Deutschland um die von der Regierung in Berlin geplante Autobahnmaut, die faktisch nur für Ausländer gelten soll, verschärft sich. Die Union von Kanzlerin Merkel will an den Mautplänen festhalten, obwohl der Koalitionspartner SPD weiter skeptisch ist und eine spätere Belastung der deutschen Autohalter befürchtet.

In Brüssel hat Österreichs Verkehrsminister Alois Stöger ( SPÖ) eine Klage gegen die Maut so konkret wie noch nie angekündigt – und zwar wegen Verletzung des EU-Diskriminierungsverbots. Dies hat er erstmals auch in Einzelpunkten begründet. Er stellte das beim Innsbrucker Europarechtler Walter Obwexer in Auftrag gegebene Rechtsgutachten öffentlich vor, danach übergab er es der neuen EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc.

Das Gutachten hält die Einführung einer allgemeinen Autobahnmaut in Deutschland mit Kompensation für die deutschen Autohalter durch gleichzeitige und gleich hohe Absenkung ihrer Kfz-Steuer für eindeutig Europarechts-widrig. Dies ist der wichtigste von den drei konkreten Punkten, mit denen Österreich den deutschen Gesetzesentwurf bekämpfen will: "Die indirekte Diskriminierung von Ausländern durch die enge zeitliche und inhaltliche Koppelung der Mauteinführung mit der Absenkung der deutschen Kfz-Steuer: Das muss und kann nur gemeinsam betrachtet werden", sagte Stöger vor der Presse in Brüssel.

EU-widrig sei das Gesetzesvorhaben aber auch, weil die Vignetten, anders als die parallele Entlastung der deutschen Autofahrer, keine ökologische Staffelung vorsehen. Dies verletze, drittens, auch die Verhältnismäßigkeit: Ein umweltfreundliches deutsches Auto werde danach mit nur 24 Euro Kfz-Steuer pro Jahr zur Straßenfinanzierung herangezogen, während Ausländer für die Zwei-Monats-Vignette schon 22 Euro zahlen müssten.

Sollten diese Punkte wie erwartet auch vom Bundestag weitgehend so beschlossen werden, bleibe " Österreich konsequent bis zur Klage", drohte Stöger. Es gebe dazu auch "ständige Gespräche mit anderen Ländern". Er "gehe davon aus, dass die Kommission EU-Recht zur Geltung bringt", so der Minister.