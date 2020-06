Der Paarlauf von Merkel und Juncker

Jean-Claude Juncker hat derzeit viel zu tun: Abseits der Öffentlichkeit führt er in seinem kleinen Büro in Luxemburg-Stadt Telefonate mit Regierungschefs und Europa-Abgeordneten, er stimmt sich programmatisch ab. Das fertige Papier wird er aus der Tasche ziehen, sobald er als Kommissionspräsident nominiert ist. "Alles läuft auf Juncker hinaus", signalisieren EU-Granden dem KURIER. Angela Merkel hat in den Verhandlungen um den europäischen Spitzenjob das Ruder übernommen.

Bis zur Juncker-Kür dürfte es dennoch etwas dauern. Beim EU-Gipfel Ende Juni will man den Kampf mit Juncker-Gegner David Cameron aussetzen. Die Staats- und Regierungschefs wollen in Frieden den Opfern des Ersten Weltkrieges gedenken. Dafür reisen sie in die damals stark umkämpfte Stadt Ypern in Westflandern.

Die Regie sieht vor, dass bis zur Juncker-Nominierung einige Wochen verstreichen sollen, um einen Abstand zum Streit mit Cameron zu gewinnen. Doch trotz anhaltenden Widerstands des Briten scheinen die Weichen für Juncker gestellt.