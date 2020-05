Der nächste Bush will Amerika auf die Weltbühne zurückbringen

Den ersten großen Auftritt auf der Weltbühne hat Jeb Bush ja schon in der Vorwoche absolviert. Polen, Deutschland und das Baltikum: Ganz bewusst hatte sich der 62-Jährige nicht beim bequemen Verbündeten in London, sondern in unmittelbarer Nähe der Krise in der Ukraine präsentiert. Der Sohn des 41. und der Bruder des 43. US-Präsidenten will weltpolitisch eine ganz klare Position präsentieren. "Ein Signal der Stärke", müssten die USA aussenden, erklärte er in Warschau, "die Präsenz in Europa ausbauen. Wenn wir uns zurückziehen, verringert das die Chancen auf Frieden. Die Auswirkungen sehen wir in der Ukraine."