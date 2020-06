Der IS baut auf diffuse Unterstützer-Netzwerke

Der Attentäter Amedy Coulibaly hatte kurz vor dem Anschlag seine Lebensgefährtin Hayat Boumeddiene via Spanien und die Türkei nach Syrien zur Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) in Sicherheit gebracht. Die Waffen hat er möglicherweise in Brüssel bekommen. Das wirft für Sicherheitsexperten die Frage auf, ob die Terrororganisation inzwischen über eine straff organisierte Führungs- und Logistikstruktur in Europa verfügt.

Experten der Geheimdienste und Sicherheitsbehörden sehen keine Hinweise dafür. Eine straff organisierte Struktur ist bisher nur im sogenannten „Kalifat“ in Syrien und im Irak erkennbar. Dort herrscht IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi mit einer regierungsähnlichen Struktur über ein Gebiet in der Größe Großbritanniens mit acht Millionen Menschen.

Am engsten angebunden an diese IS-Führung scheinen die Heimkehrer zu sein, die direkte Befehle aus der Zentrale bekommen. Dabei geht es aber meistens nur um die Beschaffung von Sach- und Geldmitteln. Wie etwa ein 40-jähriger Marokkaner und ein 31-jähriger Libanese, die in Deutschland eine Lieferung von rund 7500 Stiefeln, 6000 Militärparkas und 100 Militärhemden im Wert von über 130.000 Euro organisieren sollten. Daneben entstanden auch regionale Unterstützernetzwerke von selbst ernannten Aktivisten, die unkoordiniert dem IS zuarbeiten. Dazu werden der im November in Wien verhaftete Hassprediger Ebu Tejma und sein in Bosnien verhafteter, mutmaßlicher Komplize Mirsad Omerovic gerechnet. Sie stehen im Verdacht, Jugendliche in Österreich, Bosnien und Italien zur Ausreise nach Syrien angestiftet zu haben. Es soll von den Verdächtigen Kontakte zur IS-Führung geben.