Corona-Regeln missachtet: Irischer EU-Handelskommissar will nicht zurücktreten

EU-Handelskommissar Phil Hogan hat bei seinem Heimaturlaub in Irland mehrmals Corona-Regeln gebrochen: Er wurde von seiner Regierung zum Rücktritt aufgefordert, doch der 60-Jährige entschuldigte sich zwar mehrmals für seine Verstöße gegen die Pandemie-Maßnahmen, will aber partout nicht weichen.

Am Mittwoch distanzierten sich Premierminister Michael Martin und andere Politiker ausdrücklich von Hogan. Und auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen prüft, ob sie Konsequenzen aus dem Verhalten des Iren zieht.

Hogan hat so ziemlich alles falsch gemacht, was man derzeit falsch machen kann: Zunächst begab er sich aus Brüssel kommend nicht in die in Irland vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne, sondern reiste im Land herum. Vorigen Mittwoch nahm er dann an der 50-Jahr-Feier der parlamentarischen Golfvereinigung in einem Hotel im westirischen Clifden teil.