Der europäische Frust-Wahlkampf

Ihr Trolley war grün; ebenso der Autobus, in den sie stieg. Die politischen Ideen der Ulrike Lunacek sind seit jeher grün – immerhin ist sie stellvertretende Europa-Parteichefin. Am Montag starteten die Ökos mit ihrer "Europatour" in den EU-Wahlkampf. Neun Tage fahren Lunacek und Bundessprecherin Eva Glawischnig durch Österreich, um ihre europapolitischen Visionen zu bewerben.