US-Präsident Joe Biden läuft das Volk davon

Mit Republikaner-Stimmen

Kein einziger Konservativer machte mit. So wird es laut Fraktionschef Mitch McConnell auch im 100-köpfigen Senat sein, der das letzte Wort hat. Dort benötigen die 50 Demokraten zehn „Reps“, um das Projekt durchzuziehen. McConnell lehnt dies eisern ab, obwohl in dem Paket auch von Konservativen einhellig befürwortete Ausgaben wie Katastrophenhilfe enthalten sind. Sein Argument: Biden und die Demokraten verknüpften ihre Finanzbeschlüsse mit Ausgabenprogrammen im Volumen von 4,5 Billionen Dollar für die Sanierung der Infrastruktur und die Ausweitung des Sozialstaats – beides soll durch Steuererhöhungen vor allem für Reiche refinanziert werden. Was auch in Teilen der demokratischen Partei umstritten ist.

Joe Biden muss die eigene Partei hinter sich bringen, in der ein, zwei Abweichler sein Projekt zunichte machen können. Und er muss einen Weg finden, den Kollaps der Staatsfinanzen zu verhindern.