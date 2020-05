David Camerons siegreiche Finten

Wenn irgendjemand diese Linie aus den Augen verlor, dann war das allerdings er selbst. Mittels des entzweienden Narrativs der "Strivers" und der "Shirkers", der Strebsamen versus der Arbeitsscheuen, die mit Sozialhilfeentzug zur Arbeit ermuntert werden mussten, ließ sich die rigorose Kürzungspolitik seines Schatzkanzlers George Osborne als populäres Thema verkaufen. Camerons opportunistischer Instinkt ist also stärker als seine Überzeugungen, und das macht ihn wendig. Vor allem aber ist er ein begnadeter Hasardeur.

Seine aristokratische Herkunft als entfernter Verwandter der Königin, erzogen in Eton, der Kaderschmiede des britischen Establishments, Mitglied des ebenso elitären wie exzessiven Bullingdon Club in seiner Zeit an der Oxford University, wird üblicherweise als Maßstab seiner Weltfremdheit zitiert. Aber mehr als das erklärt sie die oft schockierend bedenkenlose Mentalität eines Patriziers, der ohne Scheu mit dem Familiengeschirr jongliert.

Deshalb auch seine Bereitschaft, vergangenen September das von der Scottish National Party (SNP) forcierte, riskante Referendum über die Unabhängigkeit Schottlands abzuhalten. Den ganzen Sommer über schien der Premier von einem Urlaub in den nächsten zu jetten, während sich im Norden des Königreichs die Separatisten formierten. Dann nützte Cameron geschickt die Eitelkeit seines ehemaligen Widersachers Gordon Brown aus. Er erlaubte es dem alten Labour-Titan, den Schotten in seinem Namen neue Privilegien zu versprechen. Schon am Tag nach der so gewonnenen Abstimmung ließ er Brown wieder fallen und kalmierte die eigene aufgebrachte Partei-Rechte mit dem Versprechen des Ausschlusses schottischer Abgeordneter von Abstimmungen über "englische Angelegenheiten" im Unterhaus.

Cameron hatte sich als rücksichtslos kaltschnäuziger Taktiker erwiesen, aber eine Karte hatte er noch im Ärmel. Bis zur Wahl sah er zu, wie sich die SNP in Schottland Labours Kernwählerschaft einverleibte, und schürte dann unter bedenkenlosem Einsatz antischottischer Gefühle die englische Angst vor einem linken Koalitionspakt zwischen Labour und der SNP als "politischer Horrorfilm".

Am Tag seines Wahlsiegs änderte sich Camerons Ton prompt wieder: "Ich habe immer daran geglaubt, mit Respekt zu regieren", streute er Rosen in Richtung Schottland, und deshalb werde er Schottland "die stärkste regionale Regierung irgendwo in der Welt" zubilligen.

Erst vorige Woche waren noch Klagen aus Camerons Fraktion an die Öffentlichkeit gedrungen, der Premier wirke unmotiviert, seine Kampagne halbherzig. So wie er es in Schottland mit Brown getan hatte, holte Cameron daraufhin seine Feinde näher an sich heran. Rein "versehentlich" erwähnte er in einem Fernsehinterview, dass er kein drittes Mal als Regierungschef zu kandidieren gedenke. Dann gewährte er auch noch seinem internen Konkurrenten, dem Londoner Bürgermeister Boris Johnson, einen großen Auftritt im Wahlkampf-Finish. Als Resultat sitzt er heute sicherer im Sattel denn je.

Während seiner ersten Amtszeit kochte Cameron seine liberaldemokratischen Koalitionspartner mit derselben Kalt-Warm-Behandlung ein, und diese wurden nun vom Wahlvolk für ihre Naivität bestraft. Ironischerweise wird er es als Premier einer Alleinregierung vergleichsweise schwerer haben, denn so wie der letzte konservative Premier John Major in den mittleren 1990ern ist seine Mehrheit ständig von einer Rebellion der Parteirechten bedroht. Diese verlangt unter anderem nicht nur den Austritt Großbritanniens aus der Menschenrechtskonvention, sondern vor allem den viel beschworenen "Brexit", den britischen Abschied von der EU. Als Cameron 2005 in einer Kampfabstimmung konservativer Parteichef wurde, erkaufte er sich die Unterstützung der euroskeptischen Rechten mit dem Austritt aus der Europäischen Volkspartei. 2013, zur Mitte seiner ersten Amtszeit, hielt er sich mit der Ankündigung einer Volksabstimmung über Großbritanniens EU-Mitgliedschaft einen drohenden parteiinternen Putsch vom Hals.