Das Party-Girl der Generäle

Es ist beinahe das gesamte S­icherheitsteam, das Barack Obama mit der Krise um David Petraeus und John Allen und deren Affären wegbricht. Die Skandale kommen dem frisch im Amt bestätigten US-Präsidenten äußerst ungelegen. Muss er doch eine ganze Reihe an Posten in seinem Umfeld und in der Regierung neu besetzen. Und gerade der Wirbel um Allen bedeutet für die NATO und deren Strategie in Afghanistan möglicherweise einen tiefen Einschnitt. Sollte der General doch das NATO-Oberkommando in Europa übernehmen.

Vakant sind jetzt die Posten des US-Außenministers, des Verteidigungsministers, der CIA-Führung. Am Mittwoch wollte sich der US-Präsident vor der Presse äußern. Erwartet wurde, dass er zu den Affären und Baustellen in seinem Kabinett Stellung nehmen würde.

Damit nicht genug, spielt in der gesamten Personalrochade um Obama ein schmerzhaftes Thema mit hinein: Demnächst hätte Petraeus in seiner Funktion als CIA-Chef vor einem Senatsausschuss über die tödlichen Angriffe auf die US-Botschaft in Bengasi in Libyen aussagen sollen. Die CIA war in Zusammenhang mit dem Angriff massiv in die Kritik geraten. Sie hatte erst sehr spät von einem Terroranschlag gesprochen und bis heute ist nicht klar, wer was wusste über den Angriff, bei dem vier US-D­iplomaten, darunter der US-Botschafter in Libyen, starben. Petraeus ist dabei eine Schlüsselperson.

Unklar ist jetzt, ob und in welchem Rahmen eine Anhörung vor dem Senat stattfinden könnte – eine Unklarheit, die den Republikanern eine willkommene Angriffsfläche bietet. In der ganzen Geschichte um Bengasi gerät nun auch die US-Botschafterin bei der UNO nach widersprüchlichen Aussagen immer mehr in die Kritik. Und Susan Rice ist als zukünftige Außenministerin Obamas im Gespräch.

Währenddessen suhlen sich die Republikaner nach der verlorenen Präsidentenwahl in den Affären. Im Mittelpuinkt stehen die Fragen, die der Republikaner Jason Chaffetz formulierte: „Wer sind diese Frauen? Haben sie Verbindungen zu anderen Staaten? Was ist ihr Hintergrund?“ Und nicht nur in der Wolle gefärbte republikanische Kommentatoren schimpfen o­ffen über mangelnde Kompetenz an der Spitze der US-Armee.