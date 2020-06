„Das Assad-Regime wird nicht überleben"

Kommenden Sonntag werden die Staaten der „Freunde Syriens" in Istanbul zu ihrem zweiten Treffen zusammenkommen. Am Montag begann in der türkischen Metropole eine für zwei Tage anberaumte Konferenz syrischer Oppositionsgruppen – mit dem Ziel, sich auf eine gemeinsame L­inie zu einigen. Und vor allem: Künftig soll die Opposition vor allem dem Ausland gegenüber mit einer Stimme sprechen.

Denn während die Kämpfe zwischen Deserteuren und der Armee in Syrien unvermindert weiter gehen und zuletzt wieder Damaskus erreichten, gelingt es den Gegnern Bashar al-Assads nur schleppend, international Hilfe zu mobilisieren und die eigene Position im Ausland zu festigen. Bisher lieferte die syrische Opposition vor allem das Bild eines zerstrittenen Haufens.

Beim ersten Treffen der Kontaktgruppe der „Freunde Syriens" drang denn auch die unmissverständliche Aufforderung an den syrischen Widerstand, sich auf eine gemeinsame politische Plattform zu einigen.

Zugleich bereist UN-Sondergesandter Kofi Annan in vermittelnder Mission die entscheidungstragenden Länder. Am Wochenende war er in Russland, Mitte der Woche wird er in China erwartet.