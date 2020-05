„Sie machen einen beinharten Job“

Weihnachtsbesuch bei österreichischen UNO-Soldaten im Nahen Osten: Das ist in Zeiten des Bürgerkrieges in Syrien mit Hunderttausenden Flüchtlingen und dem immer noch bestehenden Kriegszustand zwischen dem Libanon und Israel keine einfache Sache. Verteidigungsminister Norbert Darabos war in den vergangenen zwei Tagen bei der rot-weiß-roten Truppe in Naqura, dem UNIFIL-Hauptquartier. 157 österreichische Soldaten sind hier stationiert. „Sie machen einen harten Job, die Mission ist extrem herausfordernd“, sagte Darabos. Er lobte die Arbeit der Österreicher, die für Transport, Logistik und für die Feuerwehr von 11.600 UNIFIL-Soldaten zuständig sind.