Verbeugung vor den Helden

Nun ist unter Historikern unbestritten, dass die Sowjetunion der Staat war, der von Hitlers Weltkrieg am stärksten betroffen war. Dort waren über 20 Millionen Kriegstote zu beklagen. ( Nur eine Website, die sich im Auftritt an Wikipedia anlehnt, in Wirklichkeit aber Nazis zitiert, zweifelt daran.) Trotzdem galt die Dankbarkeit im befreiten Westeuropa lange Zeit überwiegend den Amerikanern. Woher dann der Anti-Amerikanismus?

In den 1960er-Jahren war das leicht zu erklären. Der Krieg in Vietnam mobilisierte die Jugend, im Jahr 1968 waren der rettende Kriegseintritt der USA von 1941 und die Invasion der Normandie schon lange her. Einen rechten Anti-Amerikanismus gibt es in Deutschland und Österreich auch schon lange, aber in den letzten Jahren verschärft er sich. Da hat Jörg Haider einiges dazu beigetragen, der mit antisemitischen Codes spielte. Die "Ostküste" war für ihn an so manchem Unheil schuld, den Häupl-Berater Stanley Greenberg – "von der Ostküste" – setzte Haider im Gegensatz zum "Wienerherz". Und natürlich müssen auch die Bilderberger herhalten, deren Treffen erstmals im holländischen Hotel Bilderberg von Prinz Bernhard organisiert wurde. Keine Rede von einer Verschwörung, vielmehr ging und geht es um den transatlantischen Austausch von Gedanken.

So verwenden die einen Anti-Amerikanismus, meinen aber Anti-Semitismus, wobei gerade russische "Ideologen" auch mit einschlägigen Codes spielen. Die anderen wiederum haben Angst davor, dass wir Europäer von einer Weltmacht abhängig sein könnten. Pro-Europa statt Anti-Amerika – das wäre doch was.