Trump wirbt für angebliches Corona-Heilmittel - weil er daran verdienen kann

Verwendung auch in Österreich

Trump selbst sagt auf Nachfrage, die Empfehlung für das Präparat komme von seinem Anwalt, dem ehemaligen New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani. Der wiederum habe den Ratschlag von einem ukrainischen Arzt namens Vladimir Zelenko bekommen, sagt er. Zelenko wird derzeit in konservativen US-Medien derzeit herumgereicht - der Mediziner, laut Selbstbeschreibung ein einfacher Landarzt - rät zur Einnahme des Malariamittels gemeinsam mit einem Antibiotikum und Zinksulfat.

Bei allen Zweifeln ist es aber freilich nicht so, als würde Trump ein wirkungsloses Wundermittel anpreisen. In einigen US-Kliniken wird es verwendet, mit „gemischten Resultaten“, wie etwa ein Arzt von Mount Sinai Health System der New York Times sagt. Auch der demokratische Gouverneur von New York, Andrew Cuomo, setzt – wenn auch viel verhaltener – Hoffnung in das Präparat; er weist aber stets darauf hin, dass man es prüfen müsse.

Auch in Österreich wird es demnächst zum Einsatz kommen; bisher war der Wirkstoff nämlich in Europa nicht für die Behandlung von Covid-19-Infektionen zugelassen. Allerdings wird es nicht flächendeckend eingesetzt - sondern in klinischen Studien.