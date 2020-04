Johnson regiert vom Spitalsbett aus - aber mit Atemproblemen

Unmittelbar bevor Johnsons Einweisung ins Krankenhaus bekannt wurde hatte Königin Elizabeth II. angesichts der Pandemie in einer Fernsehansprache an das Durchhaltevermögen ihrer Landsleute appelliert. Eine Gelegenheit, die sie in ihren 52 Regierungsjahren bisher erst viermal wahrgenommen hat.

Die Monarchin rief die Bürger auf, in der Krise „geeint und entschlossen“ zu bleiben. „Wir werden siegen“, sagte sie: „Und dieser Sieg wird jedem von uns gehören.“

Seit Vorwoche in Quarantäne

Seit der Vorwoche hatte sich Johnson in einer Wohnung über seinem Amtssitz in der Downing Street in Quarantäne befunden. Eigentlich war damit gerechnet worden, dass er am vergangenen Freitag wieder öffentliche Termine wahrnehmen würde. In einer Videobotschaft erklärte er an diesem Tag jedoch, dass er sich zwar besser fühle, aber immer noch Fieber habe. Deshalb setze er seine Selbstisolation fort. Sollte Johnson seine Amtsgeschäfte nicht mehr wahrnehmen können, wird dies Außenminister Dominic Raab übernehmen.

Auch Gesundheitsminister Matt Hancock infizierte sich mit dem Coronavirus. Er nahm aber am Freitag wieder seine Amtsgeschäfte auf. In einem Fernsehinterview am Sonntag sagte er, Johnson gehe es gut. Er habe während seiner einwöchigen Quarantäne täglich mit dem Premier gesprochen. Johnson sei sehr vorsichtig und befolge die Empfehlungen der Gesundheitsbehörden.