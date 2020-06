Copyright: YouTube kappt Obama-Livestream

Das darf wohl als unglückliches Timing bezeichnet werden: der Livestream der derzeit in North Carolina stattfindenden Versammlung der US-Demokraten wurde von YouTube aufgrund von "Copyright-Verstößen" vom Netz genommen. Während die Rede von First Lady Michelle Obama am Dienstag Nachmittag noch zu sehen war, bekamen Zuseher laut Wired plötzlich nur mehr eine Meldung über einen angeblichen Copyright-Verstoß zu sehen.

Demnach enthalte das Video Content von " WMG, SME, Associated Press (AP), UMG, Dow Jones, New York Times Digital, The Harry Fox Agency, Inc. (HFA), Warner Chappell, UMPG Publishing and EMI Music Publishing" und der Stream müsse aufgrund einer Beschwerde beendet werden. Das Video wurde unter anderem auf der offiziellen Webseite von Barack Obama eingebettet und wurde nach einer Anfrage von Wired als "Privat" markiert und kann mittlerweile nicht mehr eingesehen werden.