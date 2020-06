Conchita Wurst singt vor Generalsekretär Ban Ki-moon in der UNO-City

Conchita Wurst steht eine spannende Arbeitswoche bevor: So präsentiert die ESC-Gewinnerin nicht nur am 8. November im Rahmen der Graz-Ausgabe von "Wetten, dass..?" ihre neue Single, sondern singt bereits am Montag (3. November) um 13 Uhr in der Rotunde des Vienna International Centre vor UN-Generalsekretär Ban Ki-moon sowie UN-Mitarbeitern, Diplomaten und geladenen Gästen.