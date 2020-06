Nirgends schlimmer als in Nordkorea

Dramatisch verschlechtert hat sich Situation der Christen im Vorjahr vor allem Irak – geschuldet dem Vormarsch der radikal-sunnitischen Milizen des "Islamischen Staates" (IS). Hunderte Menschen wurden getötet, Zigtausende aus ihren Heimatorten vertrieben. In Somalia und dem benachbarten Kenia wiederum sei die islamistische Al-Shabaab-Miliz für die Zuspitzung verantwortlich, schreibt "Open Doors" in seinem Index.

Aber nicht nur Gewalt, auch subtilere Formen des Islamismus machen den Christen in Afrika das Leben schwer. Mit der Begründung, die heimische Kultur bewahren zu wollen, würden der gesamten Bevölkerung, ob muslimisch, andersgläubig, praktizierend oder nicht, islamische Praktiken aufgezwungen. Dies geschehe insbesondere in Dschibuti, Tansania und auf den Komoren. Verschlechtert hat sich die Lage auch in der Türkei und in Indien. "In der Türkei und in Indien zeigen die Wahlen radikal religiöser und nationalistischer Regierungschefs negative Auswirkungen auf die Situation der Christen", heißt es.