Zwangsbesuch bei der Mama

Auch die Versorgung der Alten liegt im Argen. Die Zahl der Altersheime reicht nicht aus. Einrichtungen wie das Heim Yiyangnian im Westen Pekings sind die Ausnahme.

Obwohl sie alles andere als schwerhörig ist, hat Yu Hua den Fernseher in ihrem Zimmer voll aufgedreht. Die 74-Jährige ist eigentlich noch fit, trotzdem hat sie sich vor zwei Jahren entschlossen, in das Heim zu ziehen. „Meine Tochter lebt in Schanghai und kann sich nicht so oft um mich kümmern“, erzählt die ehemalige Ärztin. „Seit dem Tod meines Mannes vor ein paar Jahren war ich alleine. Ich hatte zwar noch immer Bekannte, aber die wurden ja auch älter und ich konnte sie nicht ständig um Hilfe bitten.“

Doch solche Heim-Betreuung können sich nur die wenigsten Chinesen leisten.

Vor allem im Internet hagelt es deswegen Kritik an dem neuen Gesetz. Der Staat versuche, seine Verantwortung auf die Familien abzuwälzen, schreiben aufgebrachte Chinesen. Hinzu kommt: „Die Regierung hat nicht definiert, was man unter häufigen Besuchen zu verstehen hat“, bemängelt Anwalt Ding Yiyuan vom Peking Yingke Anwaltsbüro. Das sei auch gar nicht schlimm, sagt wiederum Juraprofessor Xiao Jinming von der Shandong-Universität, der das Gesetz mitausarbeitete: „Uns ging es vor allem darum, auf die Rechte der Älteren nach emotionaler Unterstützung hinzuweisen. Wir wollten das Bedürfnis betonen.“

Dass die Kinder die betagten Eltern versorgen und ihnen im Alter Respekt entgegenbringen, hat in China eigentlich Tradition. Doch mit dem gesellschaftlichen Wandel erodiert das herkömmliche System.

Hunderte Millionen Chinesen, vor allem arme Bauern, haben in den vergangenen Jahren die heimische Scholle verlassen, um in Städten Geld zu verdienen. Im Elternhaus zurück bleiben die greisen Alten, der Volksmund spricht von „leeren Nestern“.

Die Situation verschärft sich noch wegen der staatlich verordneten Ein-Kind-Politik. Denn anders als in Europa, wo sich eventuell mehrere Geschwister um alte und kranke Eltern kümmern können, lastet die Verantwortung alleine auf den Schultern der Einzelkinder.