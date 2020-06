China: Krimi um einen Ex-Politstar

Seine Frau ist in einem der wildesten Korruptions- und Kriminalfälle Chinas schon im August 2012 zum Tode verurteilt worden, jetzt geht es auch ihm an den Kragen: Der einst aufstrebende Politstar und inzwischen entmachtete chinesische Spitzenpolitiker Bo Xilai ist am Donnerstag offiziell wegen Korruption angeklagt worden. Dem 64-jährigen ehemaligen Politbüro-Mitglied und Parteichef der Metropole Chongqing drohen wegen angeblicher Schmiergeldzahlungen, Korruption sowie Machtmissbrauchs 15 Jahre Haft.

Die Staatsanwaltschaft beschuldigt den Ex-Politiker „schwerer Verbrechen“, er habe seine Stellung ausgenutzt, um anderen Vorteile zu verschaffen, und „große Mengen öffentlicher Gelder unterschlagen – die Rede ist von rund 30 Millionen Yuan (3,71 Millionen Euro).

Weil sich Bo Xilai bei der Aufklärung der Vorwürfe „unkooperativ“ zeige, so Hongkonger Zeitungen, droht ihm, wie in China üblich, eine höhere Strafe. Als Sohn des Revolutionsführers Bo Yibo und damit Sohn einer verdienten Familie gilt die ebenfalls mögliche Todesstrafe aber als unwahrscheinlich.

Der Vorwurf des Amtsmissbrauchs bezieht sich auch auf den angeblichen Versuch, den Mord am britischen Geschäftsmannes Neil Heywood zu vertuschen, für den Bo Xilais Frau später verurteilt wurde. Sie soll den Familienfreund, der ihr geholfen haben soll, ihr Vermögen ins Ausland zu bringen, nach einem Streit vergiftet haben.

Im Februar 2012 flüchtete allerdings sein Polizeichef und enger Vertrauter Wang Lijun in das US-Konsulat im nahe gelegenen Chengdu. Der korrupte „Super-Bulle“ hatte sich mit Bo Xilai überworfen, fürchtete um sein Leben und packte unter anderem zu den Mordplänen an Heywood aus.

Der weltgewandte Bo galt im Zuge des Generationswechsels in der Kommunistischen Partei im vergangenen Jahr als aussichtsreicher Kandidat für einen Aufstieg in die Spitze. Sein Fall stürzte die Partei vor dem lange vorbereiteten Wechsel zum neuen Staats- und Parteichef Xi Jinping auf dem Parteitag im November in eine tiefe Krise. Bo Xilai genoss besonders unter linkskonservativen Kräften großes Ansehen und hatte viel Einfluss in Partei und Militär. Er wurde aus der Partei ausgeschlossen.

Im Kampf der Partei gegen Korruption in China ist Bo Xilai einer der bisher höchstrangigen Chinesen, der vor Gericht steht.